بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم إسبانيول الإسباني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني تستهدف التعاقد مع مارك روكا متوسط ميدان إسبانيول الإسباني.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " الكتالونية فإن البافاري يستعد لتقديم مبلغ 15 مليون يورو للحصول على اللاعب بالإضافة إلى بعض المتغيرات الخاصة بالمكافأت وكذلك نسبة المشاركة في المباريات.

ووقع اللاعب اليوم على إتفاق مبدئي للإنضمام إلى صفوف حامل لقب دوري أبطال أوروبا في صفقة لمدة أربعة مواسم وسيخضع للكشف الطبي قريباً في ميونخ تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة.

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