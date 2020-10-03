موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يواجه فريق يوفنتوس منافسه نابولي يوم الأحد 4 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.


وسوف تقام المباراة بين يوفنتوس ونابولي في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد تعادل يوفنتوس في المباراة الماضية بالكالتشيو أمام روما بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو، بينما حقق نابولي فوزا عريضا على حساب جنوى بنتيجة ستة أهداف نظيفة.


ويحتل نابولي في صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط، ويأتي يوفنتوس في المركز السادس برصيد 4 نقاط.

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