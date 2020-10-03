زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ليفانتي غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".


القائمة شهدت استبعاد كلا من إيدين هازارد وتوني كروس وأودريوزولا وكارفخال وماريانو للإصابة، وميليتاو لعدم الجاهزية.


وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - لونين. ألتيوب
خط الدفاع : سيرجيو راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي - تشيست
خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أوديجارد - إيسكو
خط الهجوم : كريم بنزيمة - أسينسيو - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش  فينيسيوس جونيور - رودريجو.

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