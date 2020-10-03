زوجة موسيماني تثني على توقيعه للأهلي وتتمنى له التوفيق

قالت زوجة موسيماني المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي أنها سعيدة للغاية بإنتقاله لتدريب زعيم الأندية في القارة الأفريقية ودائماً ما تكون داعمة له في مثل هذه القرارات المصيرية.





وأضافت في مؤتمر تقديم زوجها كمدير فني للقلعة الحمراء أنها كانت ترغب في أن يقوم زوجها بتغيير وجهته عن صن داونز من أجل تحقيق مجد جديد بعد البطولات الكثيرة التي حققها للفريق الجنوب أفريقي.





وأنهت " الحياة في مصر رائعة للغاية نشعر بالأمن والآمان وتم إستقبالنا بطريقة مشرفة للغاية وأنتظر من زوجي تحقيق الكثير من البطولات للجماهير الأهلاوية المتعطشة لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.



