زوجة موسيماني تثني على توقيعه للأهلي وتتمنى له التوفيق
السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:56 م
محمد أيمن
Advertisements
قالت زوجة موسيماني المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي أنها سعيدة للغاية بإنتقاله لتدريب زعيم الأندية في القارة الأفريقية ودائماً ما تكون داعمة له في مثل هذه القرارات المصيرية.
وأضافت في مؤتمر تقديم زوجها كمدير فني للقلعة الحمراء أنها كانت ترغب في أن يقوم زوجها بتغيير وجهته عن صن داونز من أجل تحقيق مجد جديد بعد البطولات الكثيرة التي حققها للفريق الجنوب أفريقي.
وأنهت " الحياة في مصر رائعة للغاية نشعر بالأمن والآمان وتم إستقبالنا بطريقة مشرفة للغاية وأنتظر من زوجي تحقيق الكثير من البطولات للجماهير الأهلاوية المتعطشة لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.