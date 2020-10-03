ماليزيا تسجل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم السبت، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات تسجلها البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب وزارة الصحة الماليزية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 12088 إصابة، وتوفى مصاب واحد بكورونا خلال الـ24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 137 شخصا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في ماليزيا، أنها ستعيد فتح كل النشاط الاقتصادي تقريبًا وستسمح بالسفر بين الولايات بدءًا من 10 يونيو، رفع القيود المفروضة على فيروس كورونا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في الوقت الذي تتحرك فيه لإنعاش الاقتصاد الذي ضربه الوباء.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، في خطاب متلفز، إن تفشي فيروس كورونا المستجد كان "تحت السيطرة" بنجاح، وستبدأ ماليزيا مرحلة انتعاش جديدة حتى 31 أغسطس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "ياسين": "أنا على علم بأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على حياتك إلى الأبد للسيطرة على الفيروس".

كما قال "ياسين": "أظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن معدل الإصابة بين السكان المحليين ينخفض ويحت السيطرة".كما قال "ياسين": "أظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن معدل الإصابة بين السكان المحليين ينخفض ويحت السيطرة".

وأكد: "سندخل مرحلة التطبيع من 31 أغسطس فصاعدا حتى يتم العثور على لقاح".

ستقوم الحكومة بتخفيف القيود على الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والدينية على مراحل مع وضع المبادئ التوجيهية الصحية، وسيُسمح للشركات بالعودة إلى ساعات العمل العادية.

شجع "ياسين" الأعياد المحلية حيث سيسمح بالسفر بين الدول، لكنه قال، إن الحدود الدولية ستظل مغلقة.

المراكز الترفيهية مثل الحدائق الترفيهية والنوادي الليلية والرياضية التي تنطوي على اتصالات وثيقة والأحداث التي تنطوي على تجمع كبير من الناس لن يسمح أيضا.

أعادت ماليزيا فتح أعمالها تدريجيًا خلال الشهر الماضي ببروتوكولات التواصل الاجتماعي، بعد إغلاق جميع الشركات والمدارس غير الأساسية، وحظر التجمعات العامة وتقييد السفر في 18 مارس.