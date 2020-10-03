"كامب" تستعد لطرح "رمز الأمان" للصوت الجديد كريم حراچي بمناسبة احتفالات أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تستعد شركة كامب للإنتاج الفني، برئاسة الدكتور ياسر القصراوي، لطرح أغنية وطنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان "رمز الأمان".



وتعد "رمز الأمان"، الظهور الأول للصوت المصري الأصيل ابن أسوان كريم حراچي، الذي يعد أحدث المواهب الفنية الشابة التي تقدمها "كامب".



ويشهد العمل تعاوناً بين الشاعر هشام الجخ، والملحن محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري، كما يشارك "الجخ" بصوته في مطلع الأغنية.



وتقول كلمات الأغنية:" ولاكنا نعرفو أ ولا كنا نعرفوا ب.. ولا شوفنا عمرنا نور غير لما نورك جه.. أقف انتباه يازمن مصر الأبيه أهيه".



أشرف على إنتاج العمل محمد فؤاد مدير الإنتاج بشركة كامب، صولو أورج محمود شاهي، صولو قانون ماجد سرور، توزيع وتأليف وتريات يحيي الموجي، جيتار مصطفى نصر، تسجيل وميكس عمار خاطر، ماستر أمير محروس.

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