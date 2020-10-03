بريطانيا تعتزم إجراء دراسة شاملة للبنية التحتية في مجال النقل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
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أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اعتزامه إجراء دراسة مستقلة بشأن تحسين البنية التحتية في مجال النقل بأنحاء المملكة المتحدة، والتي ستشمل إقامة طرق ربط جديدة بين بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يترأس بيتر هيندي، رئيس شركة "نتورك ريل"، القائمة على تشغيل الخطوط الحديدية في أنحاء المملكة المتحدة، فريق الدراسة التي ستغطي البنية التحتية في مجال النقل في بريطانيا العظمى (انجلترا واسكتلندا، وويلز) وايرلندا الشمالية.

وستتناول الدراسة جدوى العديد من الخيارات المتاحة، والتي تشمل خطوط ربط جوية داخل المملكة المتحدة، وخط ربط ثابت مع بريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية. ومن المتوقع نشر التوصيات النهائية للدراسة صيف عام 2021.

وقال جونسون: "المملكة المتحدة (لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية) هي أعظم شراكة سياسية شهدها العالم، ونحن بحاجة إلى خطوط نقل تربط بين أممنا، تكون بقوة الروابط التاريخية بيننا".

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