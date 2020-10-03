ميلان يحتفل بعيد ميلاد إبراهيموفيتش الـ39

إحتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي بعيد ميلاد نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الـ39 اليوم السبت حيث نشر الروسونيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر فيديو لتهنئة الأسطورة.





وجاء في الفيديو تصميم مخصص للإحتفال بالمهاجم التاريخي والذي تعافى من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ أيام بعد أن أُصيب به مطلع الأسبوع الماضي.





وكتب الحساب الرسمي للميلان على الفيديو عبارة دليل حي على أن العمر مجرد رقم عيد ميلاد سعيد يا زلاتان.



