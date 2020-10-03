تشيلويل يفتتح مشواره مع تشيلسي بسجل مثالي

بدأ بن تشيلويل مسيرته مع فريقه الجديد تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز بأفضل طريقة ممكنه حيث افتتح التسجيل للبلوز في شباك كريستال بالاس في المباراة التي جمعت الفريقان السبت لحساب مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج.





ونجح الظهير الأيسر السابق لليستر سيتي في تسجيل الهدف في الدقيقة الخمسين بعد أن تابع الكرة المرتدة من دفاع كريستال بالاس ولعبها على الطاير في الشباك.





قبل أن ينجح في صناعة الهدف الثالث لفريقه لزميله الإيطالي جورجينو وذلك في المباراة الأولى التي يلعبها في البريميرليج مع كتيبة لامبارد بعد أن إنتقل إليهم قادماً من صفوف ليستر سيتي في الصيف الجاري مقابل 50 مليون يورو.



