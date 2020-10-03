توقعات باستمرار تدني أسعار الطاقة في ألمانيا للمستهلكين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
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من المتوقع استمرار تدني أسعار الطاقة في ألمانيا للمستهلكين وذلك رغم انخفاض درجات الحرارة في فصل الخريف الحالي.

ووفقا لبوابتي "تشك 24" و"فيريفوكس" المتخصصتين في مقارنة الأسعار، وصلت أسعار زيوت التدفئة في الوقت الراهن إلى أدنى مستوى لها منذ عشرة أعوام.

وأوضحت بوابة "فيريفوكس" أن سعر 2000 لتر من زيت التدفئة وصل في المتوسط إلى 770 يورو في سبتمبر الماضي وفقا لـ "الألمانية".

وقال لاسه شميد، الرئيس التنفيذي المسؤول عن قسم الطاقة في بوابة "تشك24" إن " أسعار الطاقة في 2020 انخفضت على نحو ملحوظ بسبب جائحة كورونا وما ارتبط بها من ضعف للاقتصاد العالمي .

وفي الوقت نفسه، حذر توماس شتروك، خبير الطاقة في بوابة "فيريفوكس" من إمكانية تغير الوضع بحلول نهاية العام " فتسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيرفع من أسعار زيوت التدفئة بشكل ملحوظ في العام المقبل".

يذكر أن ألمانيا ستطبق العام المقبل تسعيرة على الانبعاثات الكربونية الصادرة من حركة المرور والتدفئة، وسيتعين بذلك على الشركات التي تعمل في مجال تسويق البنزين والديزل وزيت التدفئة والغاز الطبيعي، أن تشتري حقوق تلويث، وسيبلغ السعر الثابت المزمع تطبيقه 25 يورو لكل طن ثاني أكسيد كربون، وسيرتفع هذا السعر تدريجيا.

وتشهد الفترة الحالية تدنيا في أسعار الغاز، وقد انخفض متوسط سعر الغاز في العام الحالي بنسبة 7.4%، وفي حال احتساب انخفاض ضريبة القيمة المضافة، ستصل نسبة الانخفاض في أسعار الغاز إلى 9.7%.

 

 

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