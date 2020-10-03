التشكيل الرسمي لمباراة إيفرتون وبرايتون في الدوري الإنجليزي
السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:12 م
محمد أيمن
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أعلن كارلو أنشيلتوتي وجراهام يوتير التشكيل الرسمي لمباراة إيفرتون ضد برايتون والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج.
وجاءت تشكيلة فريق نادي إيفرتون على النحو التالي :-
حراسة المرمى : بيكفورد.
خط الدفاع : كولمان ، كين ، مينا ، لوكاس ديني .
خط الوسط : دوكوري ، ديفيس ، سيغوردسون ، جيمس رودريجيز.
خط الهجوم : دومينيك كالفيرت ليوين ، ريتشارليسون.
فيما جاءت تشكيلة نادي برايتون كالآتي :-
حراسة المرمى : رايان .
خط الدفاع: وايت ، دينك ، وستر ، لامبتي.
خط الوسط : بيسوما ، الزاتي ، مارش ، روسارد.
خط الهجوم : موباي ، كونولي.