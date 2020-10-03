التشكيل الرسمي لمباراة إيفرتون وبرايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن كارلو أنشيلتوتي وجراهام يوتير التشكيل الرسمي لمباراة إيفرتون ضد برايتون والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج.





وجاءت تشكيلة فريق نادي إيفرتون على النحو التالي :-





حراسة المرمى : بيكفورد.





خط الدفاع : كولمان ، كين ، مينا ، لوكاس ديني .





خط الوسط : دوكوري ، ديفيس ، سيغوردسون ، جيمس رودريجيز.





خط الهجوم : دومينيك كالفيرت ليوين ، ريتشارليسون.





فيما جاءت تشكيلة نادي برايتون كالآتي :-





حراسة المرمى : رايان .





خط الدفاع: وايت ، دينك ، وستر ، لامبتي.





خط الوسط : بيسوما ، الزاتي ، مارش ، روسارد.





خط الهجوم : موباي ، كونولي.



