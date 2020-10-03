ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 3% خلال أغسطس

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
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قالت الحكومة اليابانية أمس، إن معدل البطالة في اليابان ارتفع إلى 3 في المائة خلال (أغسطس) الماضي من 2.9 في المائة في الشهر السابق.

وبحسب "الألمانية"، قفز عدد العاطلين عن العمل 31 في المائة عن العام السابق ليبلغ 2.06 مليون عاطل في أغسطس، في ارتفاع للشهر السابع على التوالي، وسط تداعيات جائحة كوفيد - 19، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقالت الوزارة إن قطاع الصناعة التحويلية فقدت 520 ألف وظيفة ليصل إجمالي الوظائف في القطاع إلى 10.26 مليون وظيفة في (أغسطس)، بينما شهدت أعمال الإسكان والمطاعم انخفاضا بمقدار 280 ألف وظيفة لتصل إلى 3.9 مليون.


وفي الفترة نفسه، تراجعت الوظائف المتاحة، التي تقاس الوظائف المعروضة لكل باحث عن عمل، إلى 1.04 في (أغسطس) من 1.08 في الشهر السابق، وفقا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.


وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي سنوي بلغ 28.1 في المائة في الربع الثاني. ويمثل ذلك الانكماش الفصلي الثالث على التوالي أكبر انخفاض منذ عام 1980 حيث تضرر الاقتصاد بشدة جراء الجائحة وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

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