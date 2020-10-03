تريزيجية يثني على صلاح قبل مواجهة ليفربول وأستون فيلا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أثنى الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي على زميله في ليفربول محمد صلاح وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم غداً الأحد لحساب مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج.

وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن الجمهور المصري سوف يستقر أمام الشاشات لمشاهدة إثنين من أفضل اللاعبين في البلاد خاصةً وأن هذه المباراة تعتبر واحدة من أكثر المعارك إثارة فيما يخص الموسم الجاري.

وكان تريزيجيه قد أثنى على أداء زميله في الفريق محمد صلاح والذي سجل ثلاثة أهداف في الموسم الجاري نحو حصوله على لقب هداف البريميرليج للموسم الثالث له بعد أن حقق الهداف في موسمي 2018 و 2019.

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