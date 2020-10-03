موقف أومتيتي من البقاء أو الرحيل عن برشلونة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:03 م
أومتيتي
أومتيتي
أمل الحلفاوي
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كشف رامون بلانيس السكرتير الفني لنادي برشلونة، عن موقف صامويل اومتيتي، وتوديبو من البقاء أو الرحيل عن الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي القادم.


وقال بلانيس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سيرجنيو ديست، " اومتيتي لاعب رائع، لكن الإصابات أمر سيىء للغاية، متبقي 4 أيام على نهاية الانتقالات، ومن المحتمل رحيله عن النادي".


واضاف، "توديبو لديه الكثير من العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية، وسنبحث عن العرض الأفضل للنادي وللاعب وسنوافؤق عليه علي الفور ".


وعن إمكانية رحيل بويج أو بقائه مع برشلونة، أشار إلى أن اللاعب لديه الرغبة في القتال، تحقيق حلمه مع النادي، موضحا أنهم سيكونوا أول الداعمين له لظهور في أفضل شكل.


وواصل، "ليونيل ميسي قرر البقاء مع برشلونة، وسأظل متمسكا برسالته لي، والتزامه مع النادي والجماهير بالبقاء داخل الكامب نو".


واختتم، " ليونيل ميسي نجح في تقديم درس بعد مباراة سيلتا فيغو، لقد أنهينا هذا الأمر ولدينا مستقبل كبير مع برشلونة، واستمراره مع النادي هو القرار المثالي ".

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