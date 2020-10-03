كارتيرون يكشف حقيقة طلبه ضم فرجاني ساسي للتعاون السعودي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن طلبه التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.

 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، إلى رغبة كارتيرون في ضم فرجاني ساسي للتعاون السعودي.

 

وقال كارتيرون في تصريحات صحفية:" لم أطلب التعاقد مع ساسي أو أي لاعب في الزمالك".

 

وتابع مدرب الزمالك السابق:" الفريق الأبيض يستعد لنصف نهائي دوري الأبطال، وتركيزه كله ينصب على مشواره القاري، ومن الصعب استقدام لاعبيه في هذا التوقيت".

 

وكان كارتيرون قد رحل عن تدريب الزمالك الشهر الماضي بعدما فسخ عقده، من أجل تولي المهمة الفنية لفريق التعاون السعودي.

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