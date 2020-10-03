موعد اجازة السادس من اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص ومظاهر الاحتفال

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:00 م
اجازة السادس من اكتوبر 2020
اجازة السادس من اكتوبر 2020
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موعد اجازة السادس من اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص ومظاهر الاحتفال

أيام ويحل علينا يوم من الأيام العظيمة في تاريخ مصر ، يفتخر به جميع المصريين ، معتزين بوطنهم و جيش بلادهم العظيم ، قاهر الأعداء ، منذ 47 عام قامت قوات جيشنا العظيم بمعركة كبيرة دفاعا عن أرض سيناء العظيمة وانتهت بالنصر لمصر واسترداد أرض الوطن ، وكان ذلك بدم كثير من الشهداء التي راحت أرواحهم في سبيل الوطن وحمايته والحفاظ على كل شبر في أرضه

إجازة السادس من أكتوبر للقطاعين العام والخاص
قد صرحت وزارة القوى العاملة المصرية موعد عطلة السادس من أكتوبر لعام 2020 حسب التقويم الميلادي هو الثلاثاء المقبل ، وبناء على القرار الصادر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي ينص على نقل أي عطلة رسمية منتصف الأسبوع  إلى آخر الأسبوع ، بذلك تكون عطلة نهاية الأسبوع يوم الخميس بدلا من منتصف الأسبوع الثالث.

قرر رئيس الوزراء استبعاد 3 مناسبات فقط من هذا القرار ، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد المجيد أما بالنسبة للقطاع الخاص ،  يمنح القانون العاملين في القطاع الخاص الحق في  إجازة 6 أكتوبر وتعتبر إجازة مدفوعة الأجر. ونوه إلى أن لصاحب العمل إلغاء الإجازة إذا كانت ظروف العمل تستدعى ذلك وفي هذه الحالة يحق للعمال طلب زيادة أجر ذلك اليوم بدلا من اجازته

اجواء الاحتفال بيوم النصر
يحتفل المصريون جميعا بهذا اليوم التاريخي العظيم الذي سجل في انجازات مصر وعظمتها حيث تعمل الإذاعة والتلفزيون على بث الأغاني الوطنية الجميلة ، والأفلام الممثلة لجمال وعظمة ذلك اليوم ، وتنتشر الإعلام في كل مكان ، ويحتفل الأطفال بهذا اليوم داخل المدارس والروضة لغرس حب الوطن في نفوس الجيل الناشئ وعلمهم بعظمة مصر وجيشها وتاريخها المشرف

موعد اجازة السادس من اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص ومظاهر الاحتفال

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