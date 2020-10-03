كريم حافظ يصنع هدفاً فى فوز مالاتيا سبور على أنطاليا بالدوري التركي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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صنع لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ المحترف ضمن صفوف نادي مالاتيا سبور هدفا فى فوز فريقه على أنطاليا سبور بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالجولة الرابعة من بطولة الدوري التركي الممتاز.


وشهدت المباراة تألق لاعب منتخبنا الوطني الذي شارك فى المباراة كاملة بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ملطية سبور الدولي بمدينة مالاتيا.


وبهذه النتيجة يحتل نادي مالاتيا سبور المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري التركي الممتاز برصيد 4 نقاط.


يذكر أن كريم حافظ انضم لصفوف مالاتيا سبور التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية نهائيا لمدة 3 مواسم قادما من صفوف نادي وادي دجلة.

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