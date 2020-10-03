باحث: المصريون لقنوا قنوات الإخوان درسا قاسيا (فيديو)

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مصطفى أمين، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن تداول التسريب الخاص بتلقي مذيعي القنوات الإرهابية أوامر من ضابط مخابرات تركي بالتحريض ضد مصر كان ضربة موجعة.

وأشار "أمين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الإخوان اعترفوا في أكثر من مناسبة أن لديهم علاقات تربطهم بالمخابرات التركية، وهى من تديرهم، لافتا إلى أن المصريين لقنوا جماعة الإخوان درسا قاسيا بعدم استجاباتهم للدعوات التي اطلقها المقاول الهارب محمد علي.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، مقطع فيديو، يفضح المقاول الهارب محمد علي ويكشف رغبته في جني الأموال من قطر، نقلًا عن موقع العربي الحديث.

وقال محمد علي خلال الفيديو: "النجاح هييجي منين؟ قولتلك أول حاجة خدها كده قطر وطن عربي وبيحبني، والمغرب بيحبوني والجزائر بيحبوني، بس أغناهم قطر هايشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هما بيكروهوا السيسي وأنا معاهم، وهما بيحبوني".

واستكمل: "هيدونا الفلوس إللي إحنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نبيع نتفليكس وفتحي فيلكس وشريف فيلكس، ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت عشان قطر معاها فلوس، وهما بيعشقوني عشق، لما نعملهم فيلم حبتين أكشن وبتاع هيروح الأجانب لما قطر تشتري هيشتروا، تكون كده جيبت دنيتك وفلوسك وادي الراجل فلوسه ببرومو، هناخد الفلوس هفكر معاك في الفيلم وهروق".

وأضاف: "تعالى بقى نلعب في الفيلم، المكالمة دي إللي بيني وبينك، التانية الناس تبعتلي فلوس همضي معاك، كده إنت أونس، مفيش مكالمات تاني، تبعت أجي أصور ونتكلم في الفيلم دهاليز الفيلم".

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