مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تواجد مدرب عام جنوب إفريقي ضمن الجهاز الفني معه في الفريق الأحمر.









وكان رولاني موكوينا الذي يشغل منصب المدرب العام في ماميلودي صن دوانز والذي اختاره موسيماني في الجهاز الفني للأهلي أعلن استمراره مع النادي الجنوب إفريقي وعدم الانضمام للجهاز الفني للفريق الأحمر.









وحدد موسيماني مدرب أخر من جنوب إفريققا سينضم للجهاز الفني للأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة بدلًا من رولاني موكينا.









واستبعدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي فكرة تعيين مدرب عام مصري حيث فضلت أن يكون من اختيار المدير الفني الجديد بيتسو موسيماني.









وقدم الأهلي ظهر اليوم السبت مدربه الجديد بيتسو موسيماني إلى وسائل الإعلام بعدما تم التعاقد معه لمدة موسمين خلفًا للسويسري رينيه فايلر.