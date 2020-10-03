إنتاج المعادن غير الحديدية في الصين يرتفع 3.3%

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج الصين من 10 أنواع من المعادن غير الحديدية الرئيسية سجل ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 39.89 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.

 ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصلحة الوطنية للإحصاء، أن وتيرة النمو سجلت 3.1 في المائة في الفترة من يناير إلى يوليو، و2.9 في المائة خلال النصف الأول من العام.

وتشمل المعادن غير الحديدية العشرة الرئيسية النحاس والألمنيوم والرصاص والزنك والنيكل والقصدير والأنتيمون والزئبق والماغنيسيوم والتيتانيوم.

وفي شهر أغسطس فقط، بلغ الإنتاج المجمع للمعادن العشرة المذكورة 5.29 مليون طن، بزيادة 6.9 في المائة عن العام السابق، وفقا لـ"الألمانية".

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