تامر حسني يضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي ويستعد لطرح"مبطلناش إحساس"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
يتواجد الفنان تامر حسني، في الستديو منذ فجر اليوم لوضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي" والانتهاء من كافة تفاصيله استعدادًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


كما يستعد حسني، لطرح أغنيته الجديدة "مبطلناش إحساس" وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.


أغنية"مبطلناش احساس" من أغاني ألبوم تامر حسني، الجديد"خليك فولاذي" والمفترض طرحه خلال الفترة القيلية المقبلة، وهي من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس مدير انتاج هاني جمعه، وإنتاج شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت اشراف سعيد إمام.

أخبار تهمك

الجونة يرفض رحيل أحمد حمدي

منذ نصف ساعة

ماذا قال رئيس جنوب إفريقيا عن تدريب بيتسو موسيماني للأهلي

منذ ساعتين

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 12 ساعة

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البدري يرد في بيان رسمي بشأن أزمة تصريحات مصطفى محمد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ يوم

ترحيب وافدين الأزهر الشريف بتولي مدرب إفريقي تدريب الأهلي

منذ أقل من ساعة

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

02:30 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

02:55 م

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟