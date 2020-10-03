تامر حسني يضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي ويستعد لطرح"مبطلناش إحساس"





كما يستعد حسني، لطرح أغنيته الجديدة "مبطلناش إحساس" وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.





أغنية"مبطلناش احساس" من أغاني ألبوم تامر حسني، الجديد"خليك فولاذي" والمفترض طرحه خلال الفترة القيلية المقبلة، وهي من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس مدير انتاج هاني جمعه، وإنتاج شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت اشراف سعيد إمام.







يتواجد الفنان تامر حسني، في الستديو منذ فجر اليوم لوضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي" والانتهاء من كافة تفاصيله استعدادًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.