الجونة يرفض رحيل أحمد حمدي

رفضت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة رفضها التام لفكرة رحيل نجم الفريق أحمد حمدي بعد أن تلقى عرض رسمي خلال الساعات القليلة الماضية للإنتقال إلى صفوف فريق نادي روبين كازان الروسي.





وتلقى لاعب الأهلي السابق عرض للإنضمام للدوري الروسي على سبيل الإعارة على أن يوضع في العقد بند إعادة الشراء مستقبلاً لكن نادر شوقي وكيل اللاعبين أكد أنه لن يتم السماح لأي لاعب بالرحيل أو التفكير في العروض قبل حسم أمر البقاء في الدوري الممتاز.





وشدد شوقي على أن حمدي مستاء للغاية من قرار رفض إحترافه لكن الفرصة سوف تأتي له مستقبلاً خاصة أنه لاعب واحد وأظهر للجميع تألقه بصورة لافته في بطولة الدوري المصري وننتظر منه الكثير خلال الفترة المُقبلة.



