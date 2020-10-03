كومان يستهدف ضم لاعب جديد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت عن وجود رغبة ملحة لدى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني لضم لاعب جديد.

وفي تصريحات صحفية أكد بها كومان على هامش المؤتمر الصحفي قبل لقاء إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني أكد أن إيريك جارسيا من الأمور الهامة والتي يرغب الفريق في الحصول عليها.

وأتم " رحيل عثمان ديمبيلي سوف يتحدد بناء على سوق الإنتقالات الصيفية الجارية خاصةً وأنه لم يتبق عليه سوى أيام قليلة للغاية.

وأنهى " رغبة الفريق في الحصول على مهاجم بدلاً من لويس سواريز كان من الأمور الهامة قبل أن تثبت اللامركزية نجاحها الكبير.

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