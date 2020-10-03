بعد ثلاثة أيام.. صابر الرباعي يستعد لطرح"جريدة الراجل الثاني"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
يستعد النجم صابر الرباعي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "جريدة الراجل الثاني" وذلك عقب ثلاثة أيام عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".



"جريدة الرجل الثاني"من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع موسيقى ميشيل فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر.



فيديو كليب "جريدة الرجل الثاني" تم تصويره في لبنان من إخراج وليد ناصيف، ومن المتوقع ان يحظى بمتابعة قوية وإعجاب أكبر من عشاق ومحبي صابر الرباعي، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، استخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية من جمال الأداء والطرب الراقي.



وهو امتداد للتعاون بين صابر الرباعي والموسيقار طلال، نتج عنه العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال السنوات الماضية، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بإمتياز لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.

أخبار تهمك

ماذا قال رئيس جنوب إفريقيا عن تدريب بيتسو موسيماني للأهلي

منذ ساعتين

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. طلب عمرو أديب الغريب بسبب قنوات الإخوان

منذ حوالي 6 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ حوالي 4 ساعات

ترحيب وافدين الأزهر الشريف بتولي مدرب إفريقي تدريب الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ يوم

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البدري يرد في بيان رسمي بشأن أزمة تصريحات مصطفى محمد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

02:30 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

02:55 م

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟