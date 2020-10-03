ريهام حجاج تعلق عن موعد عرض مسلسل "لما كنا صغيرين"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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روجت الفنانة ريهام حجاج، عن مواعيد عرض مسلسلها "لما كنّا صغيرين"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث نشرت "حجاج" البوستر الخاص بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وعلقت على الصورة قائلة:" "لما كنا صغيرين"، والمسلسل يُعرض غدًا على شاشة MBC مصر الساعة 5ksa ،2.



مسلسل "لما كنا صغيرين" من إخراج محمد علي ووتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة، وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏



وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

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ريهام حجاج

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