ريهام حجاج تعلق عن موعد عرض مسلسل "لما كنا صغيرين"









حيث نشرت "حجاج" البوستر الخاص بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وعلقت على الصورة قائلة:" "لما كنا صغيرين"، والمسلسل يُعرض غدًا على شاشة MBC مصر الساعة 5ksa ،2.







مسلسل "لما كنا صغيرين" من إخراج محمد علي ووتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة، وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏







وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎



روجت الفنانة ريهام حجاج، عن مواعيد عرض مسلسلها "لما كنّا صغيرين"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".