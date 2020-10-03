آخر تطورات مفاوضات برشلونة لضم ديباي وجارسيا

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن مفاوضات نادي برشلونة لضم اللاعب الدولي الهولندي ديباي من صفوف ليون الفرنسي والمدافع الشاب جارسيا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.









وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برسبونة كثف محادثاته مع نظيره ليون الفرنسي لضم المهاجم الدولي الهولندي ديباي هذا الأسبوع.









وأضافت التقارير أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ينتظر عرض ثاني من نادي برشلونة للموافقة على رحيل جارسيا بعد التعاقد مع دياز من صفوف بنفيكا البرتغالي.









يذكر أن كومان وضع ديباي وجارسيا ضمن أهداف الفريق الكتالوني هذا الصيف لتعزيز تشكيلة الفريق بالموسم الجديد.



