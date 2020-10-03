الإدارية العليا تتلقي 16 طعنا جدياد على أحكام انتخابات "النواب "

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تلقت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي فحص، برئاسة المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ١٦ طعن جديد الآن علي أحكام الدرجة الأولي الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.

ليصل إجمالي عدد الطعون حتي الآن ١٤٦ طعن قابل للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، حيث كان العدد منذ قليل ١٣٠.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لتفصل في عدد منهم، وتحيل الباقي الي دائرة الموضوع والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في موضوعها وإصدار إما قرار بالتأحيل لجلسة باكر، إما حكم اليوم نهاية الجلسة لتكون بذلك أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها.

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