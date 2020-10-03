تحليل دم للاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة بكأس مصر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل الدم السريع ال"رابيد تسيت" اليوم السبت استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام سموحة بكأس مصر.

 

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة نظيره سموحة بدور ال16 من مسابقة كأس مصر يوم الإثنين المقبل، على ستاد الإسماعيلية.

 

وكان الفارس الأبيض قد فاز على المصري البورسعيدي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء مدافع الأبيض، في الجولة ال31 ضمن منافسات الدوري المحلي على ستاد برج العرب.

 

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على مؤازرة اللاعبين  بحضور مران الأمس، لدعم اللاعبين قبل مواجهة سموحة حيث طالبهم بالتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل حصد البطولات المحلية والإفريقية.

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