أبوريدة: سعيد باختيار موسيماني وكرة القدم أهم رابط بين شعوب القارة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عبر المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، بسعادته البالغة بتولي المدير الفني الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، القيادة الفنية للنادي الأهلي

 

قال أبوريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت جدًا بخبر تولي السيد بيتسو موسيماني القيادة الفنية للعملاق الافريقي النادي الأهلي".

 

وأضاف: "أثمن وأشجع مثل تلك الخطوات وأتمنى من الأندية والمنتخبات الأفريقية أن تمشي على نفس الخطى وتعطي الفرصة للمدربين واللاعبين من داخل القارة، وقفت وسأقف دائما مع كرة القدم الأفريقية".

 

 

وعلق أبوريدة على تصريحات سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا التي أبدى فيها سعادته بتولى مواطنه بيتسو موسيمانى، الإدارة الفنية لفريق الكرة بالنادي الأهلي، كما وجه أبو ريدة رسالة خاصة لمدرب القلعة الحمراء الجديد.

 

وتعاقد الأهلي مع موسيماني المدير الفني السابق لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، لمدة موسمين لخلافة السويسري رينيه فايلر.

 

وتحدث أبو ويدة عن تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا : " كلمات ثمينة فخامة الرئيس، كرة القدم كانت وما زالت أحد أهم الروابط بين شعوب القارة، وحان الوقت لجعل الأمر أكثر جدية بتبادل المواهب والكفاءات داخل قارتنا الأفريقية".

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