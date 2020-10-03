ترحيب وافدين الأزهر الشريف بتولي مدرب إفريقي تدريب الأهلي

أثار إعلان النادي الأهلي المصري التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتدريب الفريق المصري، حالة من الجدل نظراً لأنه أول مدرب إفريقي يدرب النادي الأهلي.





الفجر الرياضي بالتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الأزهر الشريف، استطلعت رأي الطلاب الوافدين من دول أفريقيا في الأزهر الشريف، وتحديدا من دول الكونغو وبنين وكوت ديفوار والسنغال، كانو مشاركين في تنظيم دخول جماهير منتخب بلدهم في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الماضي.





أكد الوافد الكونغولي عبد الباقي ماتندو، على أنه يأمل في نجاح تجربة موسيماني في تدريب النادي الأهلي ، نظراً لأن الفريق المصري معروف لدى الجميع في أفريقيا ونجاح التجربة من الممكن أن تسهم في إعتماد أندية القارة على المدربين الأفارقة وعدم التفكير في المدرب الأجنبي، مشابها الأمر بأن الأسد أعرف بالغابة من غيره.





في السياق ذاته أكد الوافد البنيني عبد الله محمد، على أن تعاقد النادي الأهلي مع المدرب موسيماني يعد مبادرة جميلة لاختيار مدرب إقليمي من القارة الأفريقية لامتلاكنا كنوز رياضية سواء على صعيد اللاعبين أو المدربين، ولعل حسن شحاتة المدرب الأسبق لمنتخب مصر خير دليل على ذلك عندما هيمن على بطولة أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية متفوقاً على المدربين الأجانب.





أختلف رأي الكونغولي مع البنيني في الفريق الذي يرى حصده لبطولة الأبطال الأفريقية للأندية، حيث رشح عبد الباقي نادي الزمالك، بينما رشح عبد الله النادي الأهلي.





من جانبه أكد الوافد السنغالي أبوبكر أحمد انجاي، أن تعاقد نادي القرن الأفريقي مع المدرب موسيماني، صفقة مميزة نظرا لخبرة المدرب الجنوب إفريقي باللعب ضد الأندية المختلفة أثناء تولي تدريب صندوانز، لافتا إلى أنه يتمنى إعطاء الفرصة كاملة للمدرب من تطبيق فلسفته الخاصة في التدريب وبدون ضغوط وسوف نرى نتائج ملحوظة في المباريات.





في نهاية التصريحات أضاف الوافد الإيفواري كوناتي لوسين، أن تعاقد النادي الأهلي مع مدرب من القارة الأفريقية، أمر ليس بغريب على مصر لأنها قلب القارة الأفريقية والجميع يحتذى بها.



