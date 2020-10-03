طبيب كبد: القضاء على فيروس سي أول نجاح للطب بمصر قبل كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن الدولة نجحت نجاحا مبهرا في مواجهة فيروس "سي"، حيث كان أول نجاح حقيقي للقطاع الطبي قبل مواجهة كورونا، لافتا إلى أن مصر كانت من أكثر البلاد إصابة بفيروس كورونا.





وثمن "المنيسي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا أن هذه المبادرات ساهمت في نجاح الدولة في مواجهة جائحة كورونا.





وأضاف أن مصر نجحت نجاح عظيم في مواجهة الكورونا، حيث قدمت الدولة بروتكول علاجي ناجح، فضلا عن توفيرة أسرة رعاية أجهزة تنفس صناعي للمصابين.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و5956 حالة وفاة.



