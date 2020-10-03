بفستان اسود جذاب.. فيفي عبدة تظهر رشاقتها عبر "انستجرام"









حيث ظهرت "عبده" في الصورة بفستان باللون الأسود أبرز رشاقتها، وعلقت على الصورة قائلةَ:"ياصباح الفل من مصر أم الدنيا بحبك أوى وحشتونى ".







وكان أخر ظهور لـ فيفي عبده، برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في السباق الرمضاني الماضي على شاشة "ام بي سى مصر ".







وأحدث أعمال فيفي عبده الدرامية هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.







مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.



شاركت النجمة فيفي عبده، جمهروها بـ صورة جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".