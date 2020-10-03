جمال محمد علي يكشف أسباب تمسكه بعدم تأجيل بطولة شمال أفريقيا للشباب

اوضح دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية أسباب وراء عدم الموافقة علي تأجيل بطولة شمال أفريقيا لمنتخب الشباب المصري تحت 20 سنةً أهمها جاهزية لاعبي منتخب الشباب المصري نظرا لمشاركتهم بصفة مستمرة مع أنديتهم في الدوري الممتاز او القسم الثاني عكس المنتخبات الاخري مثل الجزائر وليبيا والمغرب المشاركة في البطولة.





وأضاف المشرف العام علي منتخب الشباب ان الأندية المصرية في بداية نوفمبر ستكون الفرصة متاحة بصورة اكبر لتواجد اللاعبين مع المنتخب في هذا التوقيت عقب نهايةًالدوري المصري دون وجود صعوبات تمنع بعض الأندية من إرسال لاعبيها للمنتخب للمشاركة في المعسكر المغلق للمنتخب المصري والمباريات الودية الدولية.





وأكمل، أنه اتفق مع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بضرورة التمسك بالموعد المحدد مسبقًا من قبل اتحاد شمال أفريقيا علي الرغم من عدم ممانعة المدير الفني وباقي أعضاء الجهاز الفني في التأجيل المقترح من بعض منتخبات شمال أفريقيا.

يذكر ان اتحاد شمال أفريقيا أرسل خطابا الي المنتخبات المشاركة لاستطلاع رأيهم في تأجيل البطولة من التاسع من نوفمبر لمدة شهر في العاصمة التونسية وتنتهي المهلة المحددة للرد بعد غدا الاثنين ومن المقرر ان يتم تحديد الموعد النهائي للبطولة في نهاية الأسبوع الجاري.