بعد حفل زفافه.. أمير شاهين مطلوب على جوجل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنان أمير شاهين، تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، وذلك بعد إحياء حفل زفافه مساء أمس الجمعة على عروسته منة جاب الله، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى هاني سلامة، منة شلبي، هنا شيحة، هالة صدقي، لبلبة، وهاني شاكر.

واحتفل أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي، بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني.

وتتشارك منة جاب الله زوجته الحالية مع ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة، وكذلك الجسد النحيف والشعر الأشقر.

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