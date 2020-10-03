الإعلان عن مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل رسمي عن مواعيد مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا كاملة، بعدما كانت قد أجريت القرعة أول أمس الخميس.









وأسفر سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عن وقوع نادي ريال مدريد في المجموعة الثانية رفقة كل من إنتر ميلان وشاختار وبوروسيا مونشنغلادباخ.









وسيواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي شاختار دونتسك يوم 21 أكتوبر في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة.









كما يستعد الملكي لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان في الجولة الثالثة يوم 3 نوفمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.