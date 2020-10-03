أسوان يتشبث بأمل البقاء قبل مواجهة دجلة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لمواجهة قوية ومصيرية اليوم الخميس يواجه فيها فريق نادي وادي دجلة لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج زهرة الجنوب بقيادة أحمد كشري لحصد ستة نقاط فقط خلال المباريات الأربعة المتبقية لهم في بطولة الدوري من أجل الوصول للنقطة الأربعين والتي لن يستطيع الحرس الوصول إليها خاصةً بعد توقف رصيدهعند 30 نقطة وخوضه 31 مباراة.

يُذكر أن أسوان قد خسر في الجولة الماضية من الجونة ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة وسبق وأن حقق نتائج رائعة عقب عودة الدوري بالفوز في ثلاثة مباريات متتالية على الإنتاج الحربي وطنطا والزمالك.

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