معارض تركي: أردوغان لم يدرك حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقه

نقلت صحيفة "آرتي غرتشك"، عن أحمد داود أوغلو، زعيم حزب "المستقبل" التركي المعارض، قوله إن الرئيس رجب طيب أردوغان، لم يدرك حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقه.

وبحسب داود أوغلو، ابتعد أردوغان عن إدارة تركيا، إنه حتى عزف عن ذلك لعدم إدراكه حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقه.

وأضاف أوغلو، أن حزب العدالة والتنمية "كان قد بدأ مشواره متعهدا بمحاربة الفساد والفقر والمحظورات، لكنه ها هو قد ترك محاربة هذه الأشياء، وأوجد ثلاثة أشياء أخرى هي الفساد ثم الفساد ثم الفساد".

وتابع أوغلو: "تفشى الفساد واستفحل في عهد هذا النظام لدرجة أن الفقر والمحظورات باتا أشياء لا تذكر أمامه، وهذا بجانب إضافة ثلاثية جديدة بجانب الفساد، ألا وهي الكذب ثم الكذب ثم الكذب، موجها حديثه للرئيس أردوغان، قائلا "لقد أصبحتم عبئا على تركيا".

وشدد المعارض التركي على أن أزمة الديمقراطية في بلاد تتعمق مع مرور الوقت، ويبدو أنه ابتعد عن إدارة تركيا، بل إنه حتى عزف عن ذلك، ولا ندري أهو مدرك للمسؤوليات التي تقع على عاتقه يتعين عليه القيام بها أم لا، وغالبا هو لا يدرك حجمها".