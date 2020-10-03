تأجيل عرض فيلم "نو تايم تو داي" للعام المقبل

حطم فيلم جيمس بوند الجديد "نو تايم تو داي"، أي "لا وقت للموت"، الآمال في عودة الجمهور إلى شباك السينما، حيث تقرر تأجيل عرض الفيلم الجديد إلى العام المقبل، في وقت تسعى فيه صناعة السينما للعودة إلى رواجها في ظل جائحة كورونا.





ومع تأجيل عرض فيلم بوند الجديد، يبقى فيلم "ووندر وومن 1984" أو "المرأة الخارقة 1984"، الذي لا يزال من المقرر عرضه في يوم عيد الميلاد خلال ديسمبر، واحدا من الأفلام الكبيرة القلائل التي ما زالت في قائمة العرض لعام 2020.





كما تأجل عرض أفلام أخرى ذات ميزانيات كبيرة إلى العام المقبل ومن بينها فيلم "الأرملة السوداء" أو "بلاك ويدو" من إنتاج شركة مارفيل وكذلك جزء جديد لفيلم "توب غن".





وكان من المقرر في بادئ الأمر عرض فيلم "نو تايم تو داي"، وهو من إنتاج شركتي (إم.جي.إم) و (يونيفرسال بيكتشرز) التابعة لمؤسسة كومكاست كورب، على الشاشة الكبيرة في أبريل 2020 قبل تأجيله إلى نوفمبر .





وفي النهاية تقرر طرح الفيلم في دورالسينما في الثاني من أبريل 2021، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.



