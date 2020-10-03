ماذا قال رئيس جنوب إفريقيا عن تدريب بيتسو موسيماني للأهلي

حرص سيريل رامافوزا رئيس دولة جنوب إفريقيا، على توجيه تهنئة خاصة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.

وأكد سيريل، على أن قيادة موسيماني للنادي الأكبر جماهيرًا في المنطقة الإفريقية، هو أمر يدعو للسرور والفخر الشديد، بسبب ما يمتلكة من سمعة وشهرة واسعة في العالم.

وأضاف: "أتمنى أن تكون قيادة موسيماني للنادي الأهلي، هي تعزيز للبلدين المصري والجنوب إفريقي، وسنعمل على استغلال ذلك الأمر، ونتمني له التوفيق".

وأعلن النادي الأهلي عن تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الأول خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، والذي رحل بسبب ظروف أسرية.