المالية عن دعم الشركات المصدرة: زودت الطلب على العمالة

قالت نفين منصور، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تقديم دعم للشركات العاملة في مجال التصدير يستهدف تنشيط حركة الاقتصاد.





وأشارن "نيفين منصور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنهم استطاعوا خلال العام المالي الماضي "2019 – 2020" رد متأخرات لنحو 2000 شركة بإجمالي مبلغ قدره 5 مليار و680 ملين جنيه، مضيفة أنهم مستمرون في دفع المتأخرات للشركات.





وأضافت نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المبادرات التي تم طرحها لدعم الشركات المصدرة ساهمت في زيادة الطلب على العمالة.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد ٢٠٣ مليارات جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ١٥ شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.





أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات منذ توقيع اتفاق «فض التشابكات»، وحتى نهاية العام المالى الحالى بنهاية يونيه المقبل نحو ٣٣٠،٥ مليار جنيه، موضحًا أن وفقًا لتوجيهات الرئيس أيضًا بإنهاء التشابكات والمشاكل المتراكمة عبر عشرات السنين، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٥ مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو ٨ مليارات جنيه سنويًا بعد ذلك التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها الآن لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا التى يبلغ القسط الثانى منها ١٧٠ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠ ٢٠٢١





أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه.





وأوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح ٥،٩٪ بدلًا من ٥،٧٪؛لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتشمل علاوة الـ ١٤٪، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.



