المالية عن دعم الشركات المصدرة: زودت الطلب على العمالة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت نفين منصور، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تقديم دعم للشركات العاملة في مجال التصدير يستهدف تنشيط حركة الاقتصاد.

وأشارن "نيفين منصور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنهم استطاعوا خلال العام المالي الماضي "2019 – 2020" رد متأخرات لنحو 2000 شركة بإجمالي مبلغ قدره 5 مليار و680 ملين جنيه، مضيفة أنهم مستمرون في دفع المتأخرات للشركات.

وأضافت نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المبادرات التي تم طرحها لدعم الشركات المصدرة ساهمت في زيادة الطلب على العمالة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد ٢٠٣ مليارات جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ١٥ شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات منذ توقيع اتفاق «فض التشابكات»، وحتى نهاية العام المالى الحالى بنهاية يونيه المقبل نحو ٣٣٠،٥ مليار جنيه، موضحًا أن وفقًا لتوجيهات الرئيس أيضًا بإنهاء التشابكات والمشاكل المتراكمة عبر عشرات السنين، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٥ مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو ٨ مليارات جنيه سنويًا بعد ذلك التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها الآن لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا التى يبلغ القسط الثانى منها ١٧٠ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠ ٢٠٢١

أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه. 

وأوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح ٥،٩٪ بدلًا من ٥،٧٪؛لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتشمل علاوة الـ ١٤٪، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.

أشار إلى الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات علي مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من ٢٠١٩

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية بوابة الفجر المصدرين الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

بروس يكشف سر عدم موافقته على تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. البدري يرد في بيان رسمي بشأن أزمة تصريحات مصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 10 ساعة

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 23 ساعة

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

شاهد.. طلب عمرو أديب الغريب بسبب قنوات الإخوان

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

11:01 ص

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

11:30 ص

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟