حملة مكبرة لغرب المنصورة والمرافق وقسم أول بميدان الشيخ حسنين

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرافق الدقهلية، وقسم أول المنصورة، حملة مكبرة لأحكام السيطرة على ميدان الشيخ حسانين حفاظا على المظهر الجمالي للميدان بعد رفع كفاءته، ولمنع إقامة الأسواق العشوائية، وعودة الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرض بمحيط الميدان من تشوية الشكل الجمالى للميدان بعد تطويرة ورفع كفاءته.





وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة للمواطنين، وبناء الإنسان وتلبية احتياجات وطموحات المواطنين والتيسير عليهم، ورفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع والميادين لأعادة الشكل الحضارى لمدن المحافظة وضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها.





وقامت الحملة بالدفع بالسيارة المكنسية بعد تزويد خزانات المياة الخاصة بها بالمطهرات ليتم كنس وغسيل وتطهير وتعقيم الشارع كلا" فى آن واحد.





رافق رئيس حى غرب المنصورة خلال الحملة نائبى رئيس الحى محمد انور، وعبد الهادى محمد عبده، ومسئولى الاشغالات والبيئة بحى غرب.





فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية.





ووجه رئيس حى غرب المنصورة، لأدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.



