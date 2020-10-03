سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 3-10-2020 أمام الجنيه المصرى

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 3-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى  18.39 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم في البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
18.47 جنيه للشراء.
18.59 جنيه للبيع.

 
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.39 جنيه للشراء.
18.59 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.39 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.39 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.

 
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
18.38 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.40 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.37 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.



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