تأييد براءة المتهمين في قضية فساد مواسير المياه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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رفضت محكمة النقض طعن النيابة العامة، وتأييد براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد مواسير المياه بالقاهرة الجديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية تجاه 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد مواسير المياه» بالقاهرة الجديدة، وإهدار نحو 3 مليارات جنيه، ما يعنى براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية المتهمين، بعدما تبين استلامهم مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارًا مادية بلغت حوالي 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالبنية التحتية.

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