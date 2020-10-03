تأييد براءة المتهمين في قضية فساد مواسير المياه

رفضت محكمة النقض طعن النيابة العامة، وتأييد براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد مواسير المياه بالقاهرة الجديدة.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية تجاه 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد مواسير المياه» بالقاهرة الجديدة، وإهدار نحو 3 مليارات جنيه، ما يعنى براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.



