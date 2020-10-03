إنطلاق نهائيات البطولة الدولية للإسكواش اليوم

تنطلق اليوم نهائيات بطولة CIB Finals 2020 التي تنظمها أندية وادي دجلة بمول العرب بمدينة 6 أكتوبر.









وتبدأ اليوم النهائيات بمباراة السيدات بين اللاعبة المصرية نور الطيب المصنفة الثالثة على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش واللاعبة المصرية هانيا الحمامي المصنفة السادية عالميًا ومن المنتظر تقديم مباراة قوية بين اللاعبتين.





وتنتهي النهائيات بمباراة الرجال بين لاعب أندية وادي دجلة كريم عبد الجواد واللاعب مروان الشوربجي الذي اقتنص فوزًا غاليا أمس من اللاعب على فرج وتأهل على حسابه للمباراة النهائية.









الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.