محسن صالح يهدي بيتسو موسيماني قميص الأهلي
السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:17 م
علي نبوي
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حرص محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على إهداء قميص النادي لبيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، في نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ لتقديمه لوسائل الإعلام.
وحرص الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التقاط الصور
التذكارية مع قميص الأهلي في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
يذكر أن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أعلن تنصيب
بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين.
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