محسن صالح يهدي بيتسو موسيماني قميص الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:17 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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حرص محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على إهداء قميص النادي لبيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، في نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ لتقديمه لوسائل الإعلام.

 

وحرص الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التقاط الصور التذكارية مع قميص الأهلي في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

 

يذكر أن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أعلن تنصيب بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين.

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