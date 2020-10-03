وزيرة الثقافة توجه ببث أمسية نادرة للمشير الجمسى من صالون الأوبرا الثقافى

ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر وفى اطار فعاليات المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ببث حلقة نادرة من امسيات صالون الاوبرا الثقافى التى اعدها وقدمها المبدع الكبير محمد سالم واستضافت المشير عبد الغنى الجمسى روى خلالها ذكريات واسرار النصر العظيم بحضور اثنان من الفنانين الذين استلهموا معجزة العبور هما الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنان الكبير محمود ياسين وذلك فى السادسة مساء الثلاثاء 6 اكتوبر على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب .

قالت عبد الدايم إن احتفالات الثقافة المتنوعة بانتصارات اكتوبر تسعى الى احياء ذكرى خالدة نجحت فى تشكيل تاريخ مصر الحديث ، واضافت ان الفعاليات تم اختيارها بعناية لتعمل على ابراز قوة وصلابة المجتمع المصرى فى مواجهة التحديات ، مشيرة ان انتصارات اكتوبر المجيدة تعد قدوة ملهمة للشباب والنشء الجديد وحافزا لمواصلة بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته.









يشار ان احتفالات وزارة الثقافة بذكرى حرب اكتوبر تشمل اذاعة ثلاثة افلام وثائقية على قناتها باليوتيوب تتناول الانتصار العظيم وتتضمن مشاهد حية من معجزة العبور وهى فيلم 6 اكتوبر الساعة 5 مساء الثلاثاء 6 اكتوبر ، فيلم صائد الدبابات فى السادسة مساء الاربعاء 7 اكتوبر ، فيلم ابطال من مصر فى السادسة مساء الخميس 8 اكتوبر .