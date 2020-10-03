الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للأئمة والعاملين للحصول على منحة الماجستير

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير من الأئمة والعاملين بالأوقاف، حيث توفر الوزارة منحة الماجستير هذا العام بالتعاون مع أحد المعاهد العليا، بحيث لا يتحمل الباحث أى تكاليف مادية طوال فترة الدراسة بما في ذلك الكتب الدراسية بالسنوات التمهيدية.

وقالت الوزارة إنها ستتقاسم والمعهد في إطار التعاون بينهما تحمل التكاليف، مع العلم بأن الملتحقين بالمعهد يحققون نتائج مشرفة، وأنهى عدد كبير من الملتحقين بالمعهد في إطار هذا التعاون الدراسة التمهيدية للماجستير وهم بصدد تسجيل رسائلهم العلمية، في حين حصل عدد غير قليل من الملتحقين بالمعهد سابقًا على درجة الماجستير وسجل بعضهم درجة الدكتوراه بعدد من الجامعات المصرية الحكومية.


وحددت الوزارة عدد من الشروط في المتقدم لاجتياز اختبار القبول الذي تعقده الوزارة في كتب:"الفهم المقاصدي للسنة النبوية، قواعد الفقه الكلية، مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرّف".


وأكدت الوزارة أن الكتابين الثاني والثالث متاحان في جميع فروع الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) بسعر رمزي قدره خمسة جنيهات للكتاب، والكتاب الأول متاح بمنافذ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة وبمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وموجود إلكترونيًّا على موقع الوزارة، وسيتم طرحه عبر منافذ توزيع إحدى الصحف القومية قريبًا وسيتم الإعلان عن ذلك فور طرحه مع الباعة.


علمًا بأنه سيتم توفير 500 منحة مجانية لهذا العام وحده، مع خصم 25 % لباقي المتقدمين للمعهد بموجب خطاب من الأوقاف.

فعلى جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف من الجادين الراغبين في الحصول على درجة الماجستير ممن لم يسبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو التسجيل لها أو الالتحاق بالدراسات العليا سرعة التقدم عبر موقعها الالكترونى

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