إصابة سائق في انقلاب لودر رئاسة بني عبيد في ترعة بالدقهلية

أصيب سائق لودر تابع لرئاسة مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، على إثر انقلاب اللودر في ترعة الزوات.





وبدأت الواقعة بانقلاب لودر مركز مدينة بني عبيد في ترعة الذوات مقابل قرية ابراهيم عبد الهادى التابعة لمركز بنى عبيد ولولا عناية الله لحدثت كارثة





وكات يستقل اللودر سائقه الموظف بمركز ومدينة بنى عبيد وأسفر حادث الانقلاب عن إصابة السائق بإصابات خفيفه عبارة عن خدوش وسحجات.



