جوارديولا يهدي برشلونة "صفقة الإنقاذ"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:12 م
جوارديولا
جوارديولا
وكالات
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كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن أن هناك اتفاق مع برشلونة بشأن المدافع إريك جارسيا قد يتم قبل يوم الإثنين.

 

وذكر بيب أن ناديه قد يوافق على رحيل مدافعه إريك جارسيا إلى برشلونة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية يوم الإثنين المقبل.

 

ويلعب المدافع الإسباني، 19 سنة، في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف2018 حينما انتقل إلى أكاديمية السيتيزن قادمًا من أكاديمية برشلونة .

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