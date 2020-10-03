في شهر التوعية.. نيللي كريم تدعم مريضات سرطان الثدي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لها مع شعار مستشفى "بهية" لعلاج سرطان الثدي، حرصت من خلالها على تقديم الدعم للسيدات المريضات بسرطان الثدي، حيث كتبت معبرة عن فخرها بالمستشفى وما يقدمه من رعاية وعلاج ودعم للمريضات.

يذكر أن شهر أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي في بلدان العالم كافة، هو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه.

على جانب آخر، أعلن المنتج جمال العدل عن إلغاء الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش" الذي قامت ببطولته نيللي كريم، وتحويله إلى فيلم سينمائي بدلاً من ذلك.


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